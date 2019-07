Entrepreunariat N’ko : l’expertise guinéenne sollicitée en Côte d’Ivoire 

Le développement de l’écriture N’ko dans différents domaines a favorisé l’émergence d’une coopérative n’ko pour le développement de l’esprit d’entreprise. Cette initiative créée en 2010 à Conakry par un haut cadre de l’administration guinéenne Dr Mohamed Lamine Bayo qui, avec l’aide des structures n’ko, traduisit des ouvrages de l’entrepreneuriat américain en langue nationale en transcription n’ko. Neufs ans après, plusieurs dizaines d’alphabétisés en N’ko ont effectué la formation à Conakry, à l’intérieur de la Guinée et en République voisine du Mali. Le succès est tel que la plupart des neoalphabetisés ont créé leur PME et ont lancé leur propre affaire.

C’est fort de cette expérience dans la création et dans la gestion des entreprises et coopératives, que deux experts guinéens séjournent actuellement à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, à l’invitation d’une ONG ivoirienne, afin d’enseigner et de démultiplier l’expérience guinéenne qui n’est en fait que la traduction et la transcription en n’ko du savoir-faire de l’entrepreneuriat américain. Les deux formateurs guinéens Mr Alhouseiny Aly Tounkara, directeur de la coopérative N’ko pour l’esprit d’entreprise et Mr Laye Farafin Kourouma, sont en train de mener une série de formation sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat cette semaine à Abidjan. Nous y reviendrons.

Bangaly Soumahoro, reporter à Abidjan