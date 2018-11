Amadou Damaro Camara : ‘’à Kindia, le maire élu sera à l’hôtel de ville. Quiconque d’autre s’autoproclamera dans sa concession comme maire est sur la route de la prison’’

Dans un entretien accordé lundi à Mediaguinee, le chef de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale Elhadj Amadou Damaro Camara s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité, notamment l’attaque à Bambéto des véhicules de l’ancien Premier ministre Mamady Youla et Dr Ousmane Kaba et aussi le départ de l’ancien ministre Makanéra de l’opposition républicaine. L’affaire de la Mairie de Kindia et l’installation des exécutifs communaux à Conakry ont été aussi évoquées par M. Camara, porte-voix du camp présidentiel. Lisez !

Mediaguinee.com : Vendredi dernier, l’opposition républicaine a procédé à l’enterrement de la 98è victime des manifestations. Au terme de cet enterrement, les véhicules de l’ancien Premier ministre Mamady Youla et du président de PADES, Dr Ousmane Kaba ont été fortement endommagés au niveau du carrefour de Bambéto. Quel commentaire faites-vous de cette situation ?

Amadou Damaro Camara : D’abord, je regrette qu’il y ait tant de morts. A chaque fois qu’il y a un mort, c’est un mort de trop et c’est un mort de plus. Nous devons tous, opposition, mouvance, Guinéens intéressés ou pas à la politique, nous devons tout faire ensemble pour que cette tuerie de quelque origine que ce soit s’arrête. C’est ça ma profonde conviction en dépit de tout ce qu’on peut mettre à mon compte. Ceci dit, des véhicules cassés que ce soit du Premier ministre, ancien Premier ministre, chef de file de l’opposition, ce n’est pas étonnant ça, c’est récurrent. Toutes les villes mortes, ce sont des véhicules cassés, les marches dites pacifiques, c’est des biens détruits. Quel autre commentaire que de regretter qu’on ait des zones qui sont des no man’s lands, ce qui est inacceptable désormais dans une république.

La même opposition annonce une manifestation le jeudi prochain pour “libérer la Guinée” et déclare également qu’elle ne négociera plus avec le pouvoir mais plutôt dans la rue. Cela ne vous inquiète pas en tant que mouvance présidentielle ?

Ecoutez, marcher est un droit constitutionnel, c’est un droit illimité. Ils peuvent marcher tous les jours. Si les marches sont pacifiques, elles restent constitutionnelles. Si elles ne sont pas pacifiques, c’est une atteinte à l’ordre public et l’Etat a le devoir régalien de rétablir l’ordre. Je crois que c’est ce qui se passera. Inquiétude pour inquiétude, ça a été la stratégie de cette opposition, c’est d’empêcher le Professeur Alpha Condé de gouverner. Ça, il n’y a pas de secret en la matière, c’est ce qu’elle a toujours fait. Donc ceci dit qu’elle ne veut plus négocier qu’avec la rue ? La rue est un bon partenaire des négociations. Ce que je leur dirai, ce serait bonne chance. Nous, non plus on n’a plus envie de négocier pour négocier. Ce que j’inviterai, j’inviterai les uns et les autres à ce que seulement la loi soit respectée.

L’ancien ministre de la Communication Alhousseiny Makanéra Kaké, depuis sa dernière rencontre avec le président Alpha Condé au palais Sékhoutouréya, n’est plus en odeur de sainteté avec des membres de l’opposition républicaine. Dans les médias, ils s’envoient des piques chaudes. Quelle lecture faites-vous de cela ?

L’ancien ministre de la Communication était de la mouvance, il a été à l’opposition. A mon sens, il est suffisamment intelligent pour avoir fait l’analyse et son choix. Est-ce qu’avec monsieur Cellou Dalein Diallo, il s’agit d’un meilleur projet de société ou il s’agit d’une cause communautaire à laquelle il demande à ce que tout le monde l’aide ? Je crois que la conclusion que monsieur Makanéra tire, c’est après avoir connu les deux partis. Un adage dit que ‘’c’est celui qui va dans deux villes qui connaît qu’elle est la meilleure ville.”

Aujourd’hui à Kindia, on parle de deux maires installés. Je veux parler d’Elhadj Mamadouba Bangoura de l’UDG et d’Abdoulaye Bah de l’UFDG. Cela ne vous effraye pas ?

Non. Il y a un maire qui a été élu à Kindia qui sera à l’hôtel de ville. Quiconque d’autre s’autoproclamera dans sa concession comme maire est sur la route de la prison. L’Etat existe.

A quand l’installation des exécutifs communaux dans les cinq communes de Conakry ?

Je ne peux pas vous donner une date exacte. Mais j’espère que ça sera cette semaine pour qu’on en finisse désormais.

Propos recueillis par Elisa Camara

