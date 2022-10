Environnement: avancement en grade des agents conservateurs de la nature

Après plus de 9 ans, ce vendredi 14 octobre, plusieurs agents conservateurs ont avancé en garde sur toute l’étendue du territoire.

Pour la zone spéciale de Conakry, ils sont au total 307 dont 222 hommes et 80 femmes.

La cérémonie officielle a eu lieu au sein du ministère de l’Environnement et du Développement durable, en présence de la ministre de l’Environnement, des cadres du département et des agents bénéficiaires de grades. La cérémonie a commencé par des chants et quelques démonstrations des désormais nouveaux gradés.

A l’entame de son discours, le directeur général des agents conservateurs de la nature, Alpha Ilyassa Diallo, a adressé ses vif remerciements à l’endroit de la ministre de l’Environnement et du Développement durable pour son dévouement et engagement sans précédent au service de la nation en général et de l’environnement en particulier. Pour lui, cette initiative vient à point nommé. Selon lui, la dernière promotion et l’avancement en grade du personnel du corps des conservateurs datent de 2013 .

« […] De nos jours, l’un des plus grands résultats, pour nous conservateurs, reste et demeure la concrétisation du processus d’avancement de grade du personnel relevant de chaque direction, et cela conformément aux textes réglementaires nous réagissant, en l’occurrence le statut particulier du corps des conservateurs de la nature.(…) Cette initiative vient à point nommé, quand on sait que la dernière promotion et l’avancement de grade du personnel du corps des conservateurs datent de 2013. C’est donc un résultat très significatif et un grand progrès dans le cadre de la réforme prônée par tous. Par conséquent, cet acte salutaire est aussi démonstratif de l’intérêt, que vous portez aux multiples efforts consentis dans le cadre de l’accomplissement de notre mission régalienne, qui est de protéger notre patrimoine commun: l’environnement.(…) C’est aussi le lieu de rappeler à tous les services techniques présents, que l’abnegation, la probité morale, le sens du devoir, doivent prévaloir dans l’exercice de nos fonctions respectives. Conscients des défis majeurs auxquels, nous faisons quotidiennement face, et dont ils nous incombent de les relever en optimisant la cohesion, la collaboration active et accrue, Son excellence Madame la Ministre, l’avancement en grade du personnel du corps, vient renforcer une fois encore notre engagement et dévouement au service de la nation. Je reste convaincu, sans réserve, que cette importante initiative encouragera davantage le personnel et produira, sans doute, un impact positif sur nos différentes activités. Je vous réitere particulièrement, mes vifs remerciements, car vous n’avez ménagé aucun effort pour assurer la réussite de cet objectif, tant attendu de tous.Je ne saurais terminer mon intervention sans adresser mes remerciements au Président de la Transition, Chef suprême des Armées, sans qui tout ceci ne serait envisageable. Avant de terminer, je souhaiterai rendre un fervent hommage à nos défunts cadres, qui nous ont devancés. Paix à leurs âmes », a déclaré Alpha Ilyassa Diallo, directeur général des agents conservateurs de la nature.

Pour sa part, Louopou Lamah, ministre de l’Environnement et du Développement durable qui a présidé cette cérémonie a indiqué que ce résultat est le fruit d’un long processus. Pour ce, elle a remercié le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, ainsi que le Premier ministre et autres pour ce geste.

« La déforestation, la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité en Guinée, ont amené l’Administration Forestière à se doter en 2011, d’un Corps Paramilitaire des Conservateurs de la Nature, suivant décret D/2011/N°295/PRG/SGG, du 06 décembre 2011.La mise en œuvre des dispositions de ce décret a permis d’assurer la formation commune de base de trois promotions de 2199 Cadres et Agents dont 219 femmes : En 2013, la première promotion avec 1500 Cadres et Agents; en 2017, la deuxième promotion avec 500 Cadres et Agents; en 2018, la troisième promotion avec 199 cadres et agents.Au sortir de ces formations, conformément aux dispositions du décret susmentionné, les cadres et agents ainsi formés devaient être gradés et inscrits dans un processus d’avancement en grade. Malheureusement, seule la première promotion a été nommée aux grades mais sans avancement, tandis que les deux dernières promotions n’ont bénéficié d’aucune nomination ou avancement au grade et ce depuis 9 ans. C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sous mon leadership a procédé à une analyse systématique de la situation des conservateurs de la nature sur toute l’étendue du territoire national. Les résultats de ces travaux ont été transmis au Ministère de la Défense Nationale pour appréciation de la haute autorité.La présente cérémonie qui nous réunit ce 14 octobre 2022 est l’aboutissement d’un processus de 09 longues années d’attente. La date historique du 13 octobre 2022 a été marquée par la signature du décret et de l’Arrêté de nomination et d’avancement aux grades.A ce jour, l’Administration Forestière de la République de Guinée compte: 09 Commandants, 08 capitaines, 52 lieutenants, 275 sous-lieutenants, 103 Adjudants-Chefs, 81 Adjudants et 1618 Sergents-chefs.C’est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à Son Excellence Monsieur le Président de la Transition », a-t-elle déclaré.

Christine Finda Kamano

622716906