Environnement : échanges à Conakry sur la protection des tortues marines, herbiers marins et mangrove

C’est un projet financé par la Fondation MAVA, dirigé en Guinée par l’ONG Guinée Écologie. Ils sont une quinzaine de représentants d’ONG et hommes de médias à prendre part à cette rencontre de sensibilisation et d’information des organisations de la société Civile sur les impacts des infrastructures et les outils de gestion environnementale ce jeudi, 27 juin dans les locaux de l’ONG à Dixinn.

Durant cette première journée, il a été question pour le formateur, Saliou Diallo, conseiller technique de Guinée Écologie de donner l’objectif du projet et permettre aux participants d’échanger afin de trouver des moyens de sensibilisation des citoyens à la base et les autorités locales sur les menaces de disparition des mangroves et la protection des tortues marines et les herbiers marins.

»Il faut préciser quand même le cadre de cette rencontre parce que sa particularité, c’est qu’elle concerne le déploiement des infrastructures dans les zones côtières guinéennes. Et que notre préoccupation, c’est de voir dans quelle mesure ce déploiement pourrait se faire dans le respect de l’environnement. Donc, notre souci est d’outiller les organisations de la société civile en connaissance sur les questions environnementales et des questions relatives aux impacts environnementaux sur la biodiversité et les écosystèmes de manière à faire des acteurs pleinement avertis et pouvant très certainement contribuer à la prise en compte du cadre légal et du cadre réglementaire de l’environnement en Guinée dans le but de réduire au minimum les impacts environnementaux des infrastructures sur la zone côtière et marine de la Guinée », a dit le formateur Saliou Diallo.

Cette fois-ci, ce projet qui s’exécute dans 5 pays africains à savoir la Mauritanie, le Cabo verde, le Sénégal, la Guinée Bissau et la Guinée cible essentiellement la protection des mangroves, les tortues marines et les herbiers marins.

»Bien sûr que si vous voulez faire un projet, vous devez le faire dans une taille suffisamment bien mesurée de manière à le réaliser et aboutir aux résultats escomptés. La biodiversité comporte beaucoup d’espèces mais, ce projet est financé par la fondation MAVA et qui est exécuté à trois cibles. C’est-à dire, les tortues marines, les herbiers marins et la mangrove parce que les 5 pays qui partagent ce projet partagent et la mangrove, et la tortue marine et les herbiers-marins. Pour la protection de la biodiversité, il s’agit de voir dans quelle mesure les impacts des infrastructures sur les trois cibles peuvent être contrôlés, éviter le cas échéant, atténuer sinon compenser au maximum les effets négatifs susceptibles de se produire lors de la réalisation des infrastructures. C’est un projet parmi d’autres mais, celui-ci est particulièrement attentif à ces trois cibles que sont les tortues marines, la mangrove et les herbiers marins », a martelé le conseiller principal de l’ONG Guinée Écologie qui parlait des raisons du choix porté sur ces cibles.

Dans un document projeté à l’attention des participants, les quatre stratégies à mettre en place pouvant faciliter l’atteinte de l’objectif ont été identifiées. Ce sont :

Stratégie 1: Développement et mise en œuvre d’outils adéquats de zonage et gestion pour appuyer la planification du territoire.

Stratégie 2: Renforcement des capacités des acteurs pour participer aux processus de gestion environnementale des impacts du développement des infrastructures côtières.

Stratégie 3: Renforcement des cadres juridiques et réglementaires pour aider à planifier le développement des infrastructures et minimiser leurs effets néfastes sur la zone côtière.

Stratégie 4 : Plaidoyer pour la réduction des impacts du développement des infrastructures sur le littoral.

