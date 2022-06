Environnement : la ministre Louopou Lamah interdit les activités de coupe et de transport du bois de juillet à fin septembre

A travers un communiqué, la ministre de l’Environnement et du développement durable Louopou Lamah a interdit mercredi toutes les activités de coupe et de transport du bois sur toute l’étendue du territoire national. Ce, à compter du 1er juillet au 30 septembre prochain.

Cette interdiction s’inscrit dans le cadre de la mise en application du repos biologique dans les domaines forestiers.

Louopou Lamah, ministre de l’Environnement…



« Les activités de coupe et de transport du bois sont interdites sur toute l’étendue du territoire national à partir du 1er juillet 2022, jusqu’au 30 septembre 2022 », indique la ministre dans le communiqué.

Par ailleurs, ledit communiqué de souligner : « la ministre de l’environnement et du développement durable se réserve le droit de saisie de toutes les quantités de bois incriminées, des outils, matériels et engins ayant servi à la coupe et au transport et de poursuite judiciaire à l’égard de tout contrevenant aux présentes instructions ».

La ministre Louopou Lamah invite les différents acteurs et les associations corporatives concernés au respect et à l’application stricte de l’interdiction.