Environnement : le ministre Oyé Guilavogui lance la campagne de reboisement à Kindia

Le lancement de la campagne de reboisement 2021 a été effectif ce lundi 23 août 2021 dans la commune urbaine de Kindia. C’est une initiative de l’Association des Jeunes Ressortissants et Amis de Friguiagbé qui a été présidée par le ministère d’Etat en charge de l’Environnement, des Eaux et Forêts. Selon Oyé Guilavogui, une vingtaine d’hectares sera plantée à Kindia.

C’est sur le site de Koukou que le ministre d’Etat, accompagné d’une forte delegation, a procédé au lancement de cette 3ème édition de la campagne de reboisement. Après avoir planté le premier plant, le ministre d’État, ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, s’est exprimé en ces termes: “Je suis très heureux d’être encore parmi la population de Kindia pour lancer la campagne de reboisement de 2021. Nous sommes à la 4ème étape ici à Kindia. Nous avons prévu une vingtaine d’hectares à planter sur le site Koukou, Kilissi et Garafiri. Aujourd’hui, le lancement a eu lieu et les autres continueront pendant que je suis sur la route du Fouta. Demain, ça sera le tour de Labé, après le barrage de KinKon à Pita. Nous avons l’engagement tenu à l’international de couvrir plus de 25 pour cent du territoire national à l’espace vert. Nous sommes très loin du compte mais quand même on avance.”, dit-il.

Sur le site de Koukou, 15 hectares seront plantés. Interrogé sur les mesures d’entretien prises pour le suivi de ces différentes plantes, le ministre Oyé Guilavogui explique: “On ne peut entretenir que si on a planté. Donc ceux qui ont planté vont entretenir. Après un à deux ans, vous pouvez venir voir. Je suis rassuré que nos agents qui sont sur le terrain prendront soin de ces plants à Kindia. On était à Kaleta, à Souapiti pour visiter les premières plantations qui ont été installées. C’est bien de voir cette merveille. A Kindia, c’est pareil. Nous étions là il y a deux ans de l’autre côté de Koukou…”, ajoute-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10