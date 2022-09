Environnement : le retour de l’éléphant JHONE en Guinée…

Parti de la Guinée il y a plusieurs mois maintenant, l’éléphant JHONE de la Forêt Zima est de retour en Guinée. Cette annonce a été faite hier mardi 13 septembre, par le Ministère de l’Environnement et du Développement durable sur sa page Facebook.

Dans la même annonce, ils ont d’abord parlé du parcours que l’animal a eu à faire entre la Guinée et le Liberia en 4 mois. Cependant, ils ont aussi indiqué que cela n’est pas resté sans effet. Selon les mêmes informateurs, JHONE a causé quelques dégâts matériels au cours de son voyage.

« Après quatre mois hors de la Guinée, l’éléphant JOHN a traversé la frontière du Libéria vers la Guinée le 28 août 2022 en passant par la sous-préfecture de Diécké puis Bounouma en passant par Péla, Kobéla, Koulé et Nzébéla avant de rejoindre la Réserve de Ziama le 06 septembre 2022, direction Sibat2. Il a ensuite continué vers Mamadita et pris la direction de Boo le 07 septembre 2022 où il est arrivé le 08 septembre 2022 très tôt le matin. Devant traverser le village, les gardes de Boo ont sensibilisé la population sur les attitudes à adopter lors du passage de l’éléphant, facilitant ainsi sa traversée sans incident majeur. Toutefois, des dégâts sur les cultures et la mort d’un bœuf à Nzébéla ont été enregistrés. Depuis la pose des colliers sur ces deux éléphants (JHONE et JHONE JUNIOR), nous essayons de déployer des équipes de suivi-évaluation des dégâts et des équipes de sensibilisation régulièrement », a annoncé le ministère de l’Environnement sur sa page Facebook.

Christine Finda Kamano