Environnement : l’ONUDI offre des matériels et équipements de froid aux agents de douanes et autres agents de contrôle

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel a procédé ce mercredi 20 avril 2022 à la remise officielle au Ministère de l’Environnement et du développement durable, d’équipements de froid. Ces équipements de maintenance des centres de formations identifiés et créés pour la nouvelle technologie, et les détecteurs de fluides frigorigènes aux agents de Douanes et autres agents de contrôle visent à mieux contrôler les différentes importations et réexportations.

Ces équipements et matériels sont composés de détecteurs de fluides frigorigènes utilisés dans la lutte contre le commerce illicite des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de condenseurs pour empêcher des fuites de gaz dans l’atmosphère pendant les opérations de maintenance des machines frigorifiques.

Selon Ousmane Bérété, représentant pays de l’ONUDI, cette remise qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal à laquelle la Guinée avait pris part le 25 juin 1992 pour l’élimination des gaz à effet de serre.

« La cérémonie qui nous réunit matérialise l’atteinte de l’un des objectifs de ce processus qui consiste à soutenir des centres de formation au niveau de la Guinée tels que les services publics qui interviennent dans le contrôle et la surveillance de ces substances-là en nos matières d’équipements mais aussi de renforcement des capacités qui permettent à la Guinée d’atteindre progressivement le niveau de maitrise de ces substances-là. Et donc perfectionnement des opérateurs de froid sur les différentes techniques, mais aussi l’intégration de certaines technologies nouvelles qui permettent de parvenir à cet objectif », a-t-il expliqué.

En vertu du protocole, les nations du monde ont progressivement éliminé près de 99 % des substances appauvrissant la couche d’ozone et ont empêché des effets néfastes sur l’agriculture, les animaux, les forêts, la vie marine, les écosystèmes naturels et les matériaux. De plus, jusqu’à 20 million de cas de cancer de la peau peuvent être empêchés chaque année. Mesurant donc l’importance de cette remise, la ministre de l’Environnement et du développement durable Madame Loupoh Lamah a promis de mettre à la disposition des bénéficiaires ces équipements.

« Les conséquences de la destruction de la Couche d’Ozone ne sont plus à démontrer. Nous les rencontrons et les vivons presque au quotidien. Elles se traduisent par les fortes chaleurs, les pluies tardives, les inondations, la sécheresse, l’érosion côtière pour ne citer que cela. Monsieur le Représentant Résident de l’ONUDI, je vous rassure que ces équipements seront mis à la disposition des bénéficiaires et je veillerai personnellement à ce qu’ils soient utilisés à bon échéant afin d’atteindre les résultats escomptés », a-t-elle déclaré.

A noter que le Protocole de Montréal est un accord environnemental multilatéral bien établi qui empêche les dommages massifs à la santé humaine et à l’environnement des rayonnements ultraviolets excessifs du soleil en éliminant progressivement la production et la consommation de substances qui dégradent la couche d’ozone.

Maciré Camara

+(224) 628 112 098