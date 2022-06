Equipe nationale : Julien Jeanvier a quitté le rassemblement du Syli

Au lendemain de la défaite de la Guinée face à l’Egypte (1-0) au Caire, le défenseur Julien Jeanvier a dû quitter le rassemblement de l’équipe de Guinée ce lundi pour « raisons personnelles », a annoncé un communique de la Féguifoot. Il ne sera pas à Conakry pour la réception du Malawi le 09 juin.

A quelques jours du match de qualification à la CAN (Côte d’Ivoire 2023) contre les Flammes du Malawi au stade de GLC de Nongo, le sélectionneur Kaba Diawara qui espérait pouvoir compter sur Julien Jeanvier de retour en sélection après une long moment d’absence, devra composer sans lui pour cette deuxième journée des éliminatoires.

Le défenseur de Brentford (club de Premier League anglaise) a en effet dû quitter le rassemblement des Bleus ce lundi pour « raisons personnelles ». Sur le banc des remplaçants lors la cruelle défaite de ses coéquipiers dans les ultimes minutes du temps additionnel face aux pharaons d’Egypte, son absence pour la réception du Malawi (09 juin) n’est toutefois pas lourde de conséquence pour le staff technique.

Quelques pépins physiques

Hormis le départ imprévu du joueur de 30 ans, la présence d’un autre défenseur du Syli contre le Malawi est pour l’heure incertaine. Antoine Conté remplacé à la 80ème minute face à l’Egypte à la suite d’une alerte musculaire a été pris en charge par le staff médical du Syli. La situation du joueur de l’Universitatea Craiova (Roumanie) est suivie de près et sera évaluée les jours à venir à Conakry.

Pour rappel, Kaba Diawara a composé une nouvelle ligne défensive pour la première du Syli dans ces éliminatoires. Alors que la paire Saïdou Sow (AS Saint-Etienne) et Mouctar Diakhaby (FC Valence) étaient alignés d’entrée dans l’axe centrale, Issiaga Sylla (Toulouse FC) et Antoine Conté s’occupaient des deux couloirs de la défense du onze de départ face aux pharaons. Un quatuor défensif qui a fait bonne impression dans l’ensemble du match. Malgré le but concédé en fin de partie, l’espoir de voir une défense solide et sereine pour les prochaines rencontres est bien né chez les fans du Syli.

L’Equipe guinéenne qui s’est envolée tôt ce matin à bord d’un vol spécial affrété par l’Etat guinéen, est attendue dans l’après-midi de ce lundi 06 juin 2022 à Conakry.

Bernard Leno