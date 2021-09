Equipementier : GUISPORT et la Guinée-Bissau signent un partenariat de sponsoring

Créé en 2015 en France et officiellement lancé en Guinée en 2017, l’équipementier sportif 100% guinéen continue d’être sollicité grâce à son savoir-faire. Ce mardi, 31 août 2021, les responsables de cette marque panafricaine ont signé un contrat de parrainage avec la Fédération Bissau-Guinéenne de Football.

La signature dudit contrat a eu lieu dans la capitale mauritanienne (Nouakchott) en présence de Boubacar Bah, Directeur général de GUISPORT.

Pour rappel, après avoir travaillé avec plusieurs fédérations sportives en Guinée comme celle du Basketball, de la Natation ou encore du Handball, GUISPORT franchi ainsi un nouveau cap dans son ambition d’habiller l’Afrique avec la signature de cet important contrat de parrainage avec la Fédération Bissau-Guinéenne de Football.

Selon le contenu de ce contrat, pour les quatre (4) prochaines années, GUISPORT est la marque qui va habiller l’équipe sénior de la Guinée-Bissau, les équipes des catégories inférieures, les clubs deschampionnats de première et de deuxième division et le corps arbitral de ce pays.

« C’est un partenariat gagnant-gagnant de quatre (4) ans qu’on vient de signer avec la Guinée-Bissau. On a l’ambition de développer un partenariat commercial différent de ce que les autres ont l’habitude de faire. Dans ce partenariat, on aura non seulement l’occasion d’habiller les différentes équipes de football en Guinée-Bissau, de commercialiser et rentabiliser pour les deux parties. Le partenariat dit officiellement d’habiller l’équipe nationale A mais pour accompagner et encourager la fédération, on a pris l’engagement d’habiller le championnat national de ligue 1, ligue 2 et de soutenir les équipes nationales féminines. C’est une façon d’accompagner cette sélection, une façon de les encourager et dire aux autres nations qu’on est capable de faire autant que pour la Guinée-Bissau. On va aussi habiller les équipes des catégories inférieures et les arbitres. Dans toute l’histoire du football bissau-guinéen, les arbitres n’ont jamais été habillés. Ça va être une première fois qu’ils soient habillés et ça va être en Guisport. Et je suis fier de le dire », a précisé Boubacar Bah, patron de la marque.

Poursuivant, il dira que les ambitions de sa marque sont grandes. « Les ambitions de Guisport sont énormes et immenses. Aujourd’hui, nous sommes avec la Guinée-Bissau. Demain, on a envie d’être avec d’autres équipes et pourquoi pas tout le continent africain et hors de l’Afrique. »

Youssouf Keita