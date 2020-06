ESET découvre l’utilisation de Gmail comme C&C par le groupe de cyberespionnage Turla (également appelé Snake)

CONTACTS PRESSE Darina SANTAMARIA : +33 01 86 27 00 39 – darina.j@eset-nod32.fr Ines KHELIFI : +33 01 55 89 29 30 – ines.k@eset-nod32.fr

_______________________________________ À propos d’ESET

Spécialisé dans la conception et le développement de logiciels de sécurité pour les entreprises et le grand public, ESET est aujourd’hui le 1er éditeur de l’Union européenne en matière de sécurité des endpoints. Pionnier en matière de détection proactive, ESET a été désigné pour la 2ème année consécutive, unique Challenger dans le Gartner Magic Quadrant 2019*, « Endpoint Protection » après avoir été évalué sur sa performance et sur la qualité de sa vision dans le domaine de la protection des Endpoints. À ce jour, l’antivirus ESET NOD32 détient le record mondial de récompenses décernées par le laboratoire indépendant Virus Bulletin depuis 1998. La technologie ESET protège aujourd’hui plus d’un milliard d’internautes. *Source : Gartner Inc, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, August 20, 2019. Pour plus d’informations : www.eset.com/na/ Blog : www.welivesecurity.com/fr