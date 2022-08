ESSAL (Togo) : Mory Condé, 1er de la République SM admis à un concours sous-régional…

Malgré le taux d’échec élevé, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A) a salué vendredi la rigueur dont son département a fait preuve lors des derniers examens nationaux. Et pour cause, le premier de la république au baccalauréat uniique, session 2022, en série Sciences Mathématiques vient de confirmer son rang hors des frontières guinéennes.



Le brillant élève Mory Condé, puisque c’est de lui qu’il s’agit est admis pour huit (08) ans, à l’école sous-régionale des services de santé de l’armée de Lomé (ESSAL), pour un stage en médecine générale, pharmacie, odonto-stomatologie.

« Une autre preuve de l’efficacité et de l’exactitude de la rigueur utilisée par le MEPU-A cette année dans l’organisation des examens nationaux : la Guinée après plusieurs années d’absence, obtient un candidat admis au concours international d’intégration à l’école sous régionale des services de santé de l’armée de Lomé, connu sous le nom de l’ESSAL. Il s’agit du jeune candidat Mory Condé, premier de la République en série science mathématiques », a annoncé Guillaume Hawing sur sa page Facebook

Et d’ajouter : « Mory a passé ce concours organisé avant le bac guinéen par la Coopération Militaire Française du 24 au 25 mai 2022 simultanément avec une centaine de candidats de 14 pays de la sous-région ouest africaine pour 9 places. Il faut retenir que le premier de la République en mathématiques aura la chance de faire 8 années de formation à Lomé pour sortir officier médecin en stomato- odontologie à partir de septembre prochain », a-t-il ajouté.

Sadjo Bah