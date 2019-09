Et Bah Oury à la tête de l’UDD

C’est une information Jeune Afrique. L’ancien ministre guinéen de la réconciliation nationale et fondateur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) va désormais diriger l’Union pour la démocratie et le développement (UDD).

‘’Vendredi, j’annoncerai officiellement mon ralliement à l’Union pour la démocratie et le développement (UDD, créé en 2011). Je serai au côté de Jean Bienaimé Haba, qui en est à la tête, et d’André Habalamou, qui ont accepté de me nommer président de cette formation politique’’, a déclaré à JA l’ancien vice-président du principal parti de l’opposition guinéenne, écarté au lendemain de son retour d’exil.

Récemment, sur son compte Twitter, sorti victorieux pour la 2è fois de la bataille judiciaire qui l’oppose à Cellou Dalein Diallo, le très politique Bah Oury avait dit qu’il allait s’adresser aux militants de l’UFDG ainsi qu’au peuple de Guinée en faisant émerger une nouvelle offre politique’ ».

Issa