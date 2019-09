Et Gassama Diaby revient à ses amours… sur Espace fm

L’ancien ministre démissionnaire de l’Unité nationale et de la citoyenneté Khalifa Gassama Diaby pourrait briser le silence ce jeudi. Lui qui avait en novembre dernier démissionné du gouvernement sans crier gare. Entre Conakry, Kindia et Paris, le juriste –parfait prêcheur- s’était fait un peu oublier du populo. Il ne se faisait remarquer que dans certaines cérémonies de la capitale.

« Lorsqu’on a définitivement acquis la certitude que le combat que l’on mène avec le cœur, l’honnêteté et l’engagement éthique n’est plus manifestement, clairement, une préoccupation et une priorité majeure ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire », écrivait-il dans sa lettre de démission.

Ce matin, sauf dernière décision, il est l’invité de l’émission Les Grandes Gueules de la radio espace FM.

Bon retour, Mister Diaby !