Et maintenant, c’est Elie Kamano qui trimballe Super V devant le tribunal

Poursuivi devant le tribunal de première instance de Kaloum pour des faits “de diffamation et d’injures publiques” à la requête de l’ex-président de la fédération guinéenne de football, le reggaeman et leader politique, Elie Kamano a à son tour porté plainte contre Salifou Camara “Super V” devant le tribunal de première instance de Dixinn.

Selon l’avocat de l’artiste que Mediaguinee a joint ce jeudi, Me Salifou Béavogui Super V est bel et bien attendu le 07 juillet prochain au TPI de Dixinn suite à une plainte de son client.

“Pour des faits qui remontent au 22 Avril 2021, Super V a mis des personnes anonymes aux trousses de mon client qui devrait se rendre au siège de la Féguifoot. Ces personnes ont effectivement poursuivi mon client, l’ont mis sur écoute téléphonique, avant de prendre ses images sans son consentement. Plus grave, ces sons et images se retrouvés à la police judiciaire lors de la confrontation. Et ces images prises ce jour-là ont été versées dans le dossier par monsieur Super V. Lors de la confrontation, monsieur Super V a librement reconnu avoir filé mon client et fait prendre ses images”, renseigne Me Béa.

