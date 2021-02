Et si c’était le Sénégal qui fermait ses frontières avec la Guinée, c’est pour agenouiller qui ? (Par Ibrahima Kallo)

Ce n’est un secret pour personne, la fermeture des frontières entre la Guinée et le Sénégal qui ne date pas aujourd’hui. L’on se rappelle bien lorsque le Sénégal avait fermé ses frontières avec la Guinée au moment où le pays d’Alpha Condé était plongé dans une crise sanitaire sans précédent due au virus Ebola.

Aujourd’hui, selon Amadou Djouldé Diallo, « Les frontières sont fermées par les autorités guinéennes parce qu’il faut agenouiller le Foutah. Ce n’est rien d’autre.» Et mais, si c’est Macky Sall qui ferme les frontières à la Guinée, c’est pour agenouiller qui finalement ? Seul Amadou Djouldé Diallo est le mieux placé pour répondre à ma question.

Heureusement pour la Guinée et malheureusement pour Amadou Djouldé Diallo, c’est le Sénégal qui a commencé à fermer ses frontières avec la Guinée et les conséquences n’ont pas été des moindres. Pour ce journaliste haineux, il faut simplement passer au nom de la liberté d’expression pour détruire la Guinée. Sinon si ce n’est pas avec une intention de guerre civile comme il prétend le dire souvent, on aurait eu au minimum le bon sens en pensant que c’est le Sénégal qui a fermé ses frontières avec la Guinée pour la première fois; et tout le monde le sait en cette période où Ebola frappait la Guinée de plein fouet. Donc qu’Amadou Djouldé Diallo mette de l’eau dans son vin. Ces propos de victimisation qu’il a toujours tenus n’ont pas leur place en Guinée; son sale rêve de guerre civile ne sera jamais une réalité et le pays ne cédera en aucun cas à ses agissements en répétition contre l’unité nationale et la cohésion sociale.

Encore une fois, c’est le Sénégal qui a entretenu ce genre de relations diplomatiques avec la Guinée en lui fermant ses frontières. Et cette attitude des autorités sénégalaises était contre qui en réalité ? Et si la Guinée le fait aujourd’hui pour sa sécurité intérieure, ce fameux journaliste trempé dans le liquide de l’ethnocentrisme dit que cela est orienté contre le Foutah. Des propos qui ne peuvent être tenus que par des individus qui ne voient qu’au bout de leur nez.

Je finis en posant cette autre question. Où était Amadou Djouldé Diallo et quelle a été sa réaction lorsque le Sénégal fermait ses frontières à la Guinée ?

Ibrahima Kallo du RPG arc-en-ciel