Etat de santé de Ousmane Gaoual Diallo : ‘’il est arrivé à l’hôpital inconscient et son état ne s’améliore pas’’ (Me Salifou Beavogui)

Le chargé de Communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Ousmane Gaoual Diallo, est admis depuis le lundi dernier, au CHU d’Ignace Deen dans un “état d’inconscience total”, a, annoncé son avocat Me Salifou Beavogui, mercredi 5 mai 2021, dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma groupe.

A en croire Me Salifou Beavogui, c’est avec un cœur serré qu’il relève qu’on banalise un peu l’état de santé de notre client, car dit-il, son client souffre de problème de nerfs et son état de santé n’a pas commencé à se détériorer aujourd’hui. Depuis 3 mois, il est malade. « On l’avait empêché de faire du sport, il était dans un réduit. Finalement il n’arrivait pas à dormir tranquillement, son état s’est aggravé. Laisse-moi vous dire il a été transféré le lundi dans un état d’inconscience total, il est arrivé à l’hôpital inconscient. Dans la soirée, lorsque je l’ai rencontré, les propos qu’on s’est échangés le matin il pouvait plus se souvenir. Il souffre, honorable souffre, honorable que j’ai connu hier et aujourd’hui il souffre. Il ne pouvait pas se tenir tranquille. En tout cas, au moment où je l’avais vu, il y a 24 heures, il marche en dandinant, il est incliné, je crois du côté droit avec la colonne vertébrale qui lui fait excessivement mal. Et plus grave, malgré qu’il soit en détention, c’est lui qui fait face à ses frais médicaux. On aurait pu lui donner la chance d’aller dans une clinique. L’hôpital Ignace Deen fait beaucoup de choses mais comme c’est lui-même qui prend ses frais en charge et connaissant qu’il y a des cliniques qui sont des références dans notre pays à Conakry ici, on aurait pu même en sécurisant le lieu comme on le fait maintenant, parce qu’étant en détention, l’hôpital c’est le prolongement de la prison », a expliqué Me Salifou Beavogui.

Plus loin, l’avocat d’ajouter ceci : « Son état ne s’améliore pas, il n’y a aucune contradiction en cela. Au moment où il quittait la maison centrale, son état était très grave et quand il est arrivé à l’hôpital c’est hier que j’ai pu communiquer avec lui. Lui-même, il m’a dit personnellement vous êtes venu me rendre visite hier, tout ce qu’on s’est dit vraiment je n’ai rien retenu. C’est lui-même qui me l’a dit. Et toutes les personnes qui sont passées lui rendre visite, il me citait les noms sans pouvoir ce qu’ils se sont dit »

Mamadou Yaya Barry