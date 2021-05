Etat de santé de Ousmane Gaoual : « l’hôpital n’est pas une mosquée ni une église » (Me Alsény Aissata Diallo)

Ce mercredi 5 mai 2021, Me Alseny Aissata Diallo Avocat de Ousmane Gaoual Diallo a répondu aux questions des journalistes animateurs de l’émission “Mirador de FIM FM”, par rapport au communiqué du ministère de la Justice qui a remis en cause l’état de santé de Ousmane Gaoual qui serait admis à l’hôpital pour des soins intensifs. Il pose la question de savoir pourquoi il (ministère de justice) l’aurait admis à l’hôpital ?

«Ousmane Gaoual est malade, c’est pourquoi il est parti à l’hôpital. Je pense que l’hôpital n’est pas une mosquée ou une église quand même. L’hôpital c’est un milieu hospitalier, c’est un milieu où on se soigne, où on reçoit des soins. Et Ousmane est là pour y recevoir des soins intensifs. Vous savez que le ministère est libre de dire que la Maison centrale est un lieu paradisiaque, donc je n’ai pas un commentaire à faire par rapport à la déclaration du ministère. Ils peuvent dire que c’est le paradis terrestre qui se trouve là-bas à la maison centrale. Par contre, ce que nous savons, c’est qu’il y a beaucoup de nos clients qui souffrent, d’autres même ont été emportés par les conditions de détention qui se trouvent à la maison centrale. Rappelez-vous de Mr Roger Bamba qui en est parti à jamais. N’oubliez pas que beaucoup de nos clients, à commencer par Monsieur Ousmane Gaoual Diallo, ont attrapé ce fameux covid à la maison centrale là-bas. Et Ousmane en a souffert personnellement et dangereusement. Et c’est Dieu qui l’a aidé à sortir de cette maladie. Cela a dégradé davantage son état de santé et jusqu’au moment où le ministère lui-même apprenait son état affreux dans lequel il se trouvait, mais Ousmane était au seuil de la tombe. Imaginez pourquoi des dispositions ont été prises pour le faire admettre dans un centre hospitalier, à Ignace Deen notamment ? C’est pour tenter de le sauver, ce n’est pas parce qu’il avait une santé de fer.», a laissé entendre l’avocat de Gaoual.

Me Alseny Aissata Diallo termine en disant qu’au moment où il quittait l’hôpital hier, Ousmane Gaoual était entouré par ses médecins neurologues pour des soins intensifs, très intensifs.

A l’allure où vont les choses, beaucoup de personnes craignent que le pire puisse arriver, si l’État ne prend pas ses dispositions concernant les conditions de détention de ces prisonniers.

Christine Finda Kamano

