Etat d’urgence sanitaire à N’zérékoré : ‘’toutes les dispositions sont prises pour son effectivité’’ (Gouverneur)

La propagation de la Covid-19 dans le pays inquiète déjà les autorités guinéennes. Pour contrecarrer ladite pandémie dans le pays, le président de la République a pris plusieurs mesures dont le port obligatoire des bavettes, interdiction des regroupements dépassant 50 personnes, le couvre de 22 heures à 4 heures du matin.

A N’zérékoré, pour faire respecter ces mesures, le gouverneur de la région a convoqué une réunion à cet effet ce vendredi.

« Des mesures ont été prises par rapport à ça. Aujourd’hui, on a fait une réunion dans ce sens. Et je dois faire venir tous les préfets. Et déjà les instructions sont données et même moi même j’ai dit que plus jamais au niveau de la presse, qu’on fasse passer les communiqués invitant les gens à des rassemblements de réjouissances. Et dans çà, la presse doit s’inscrire en première ligne pour conseiller les gens. Donc la sensibilisation est entrain d’être faite et il est demandé à tout le monde de respecter les mesures de sécurité sanitaire à commencer par la distanciation, le lavage des mains, et le port obligatoire des bavettes », a expliqué le gouverneur.

En ce qui concerne la fermeture des lieux de loisirs dont les maquis et boîtes de nuit, Mohamed Garé indique : « Par rapport à çà, j’ai donné des instructions aujourd’hui. Et des services de sécurité sont impliqués pour le respect strict de ces mesures pour le bien être de la population. Un décret du président de la république à caractère de lois est à respecter. Qui qu’on que viole ses instructions, se verra exposé à la rigueur de la loi », menace le gouverneur les récalcitrants.

Il a par ailleurs invité toute la population aux respects de ces mesures sanitaires comme ce fut le cas de la l’épidémie à virus Ebola afin booster cette maladie hors de chez nous.

Amara Souza Soumaoro,Correspondant à N’zérékoré

