“Etats généraux de l’Eco” ou avenir du franc cfa, à Lomé : Ousmane Sonko était le meilleur ! (vidéo)

Ousmane Sonko. Il est le principal opposant sénégalais mais ne s’encombre jamais de protocole pour dire la vérité. Le brillant économiste n’est pas allé, mercredi, avec le dos de la cuillère pour dépeindre avec précision la monnaie Cfa dans son nouvel emballage Eco. C’était lors du colloque international de Lomé.

« (…) Nous sommes avec vous à Lomé pour dire que nous ne sommes plus disposés à être sous la coupe de personne, de qui que ce soit. Ce n’est pas de l’orgueil mal placé, c’est de la dignité patriotique, adossé à un examen lucide et documenté des facteurs. Soit on est indépendant, soit on ne l’est pas. Soit on marche par nous-mêmes, soit on ne mérite pas d’être indépendant», a fait remarquer par visioconférence le jeune Sonko. Regardez !!!

Mediaguinee