États-Unis : Cellou Dalein échange avec des responsables du département d’État

En tournée aux États-Unis d’Amérique depuis la semaine dernière, le président de l’Union des forces démocratiques (UFDG) a échangé e mardi 21 juin avec des responsables du département d’État américain et de l’ambassadeur des États-Unis en Guinée sur la transition guinéenne.

Cellou Dalein Diallo indique avoir eu des échanges fructueux avec Ervin Massinga, premier sous-secrétaire d’État adjoint pour les affaires africaines et ses collaborateurs et le diplomate Troy Fitrell sur la transition et notamment le retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

« J’ai eu, ce mardi 21 juin, des échanges très fructueux au Département d’Etat américain avec M. Ervin Massinga, premier sous-secrétaire d’Etat adjoint pour les affaires africaines entouré de ses collaborateurs, Mme Elizabeth Pelletreau, Directrice du Bureau de la démocratie, des droits de l’homme et du travail et M. Brian Neubert, Directeur des Affaires Ouest-Africaines, en présence de l’Ambassadeur des USA en Guinée M. Troy Fitrell, sur la transition en Guinée.

J’ai noté avec satisfaction l’intérêt que nos interlocuteurs portent à un retour diligent à l’ordre constitutionnel dans notre pays et leur disponibilité à accompagner le processus.

Nous avons noté une parfaite convergence de vue sur la nécessité, en cette période d’exception, de promouvoir le dialogue politique à l’effet d’obtenir un consensus aussi large que possible sur les termes de la transition.

Nos interlocuteurs n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations face à la suspension par les autorités de certaines libertés fondamentales notamment la liberté de manifestation », a souligné Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’UFDG est en tournée aux États-Unis d’Amérique depuis le 14 juin. Une tournée qui le conduira après au Canada.