Les Etats-Unis et la Guinée passent en revue leur coopération

COMMUNIQUE- Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), le gouvernement Guinéen à travers le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale et l’Ambassade des Etats-Unis procéderont le mercredi 28 février 2018 à l’hôtel Noom à une revue du programme d’assistance pour évaluer la performance du programme et faire connaître l’envergure de l’investissement des Etats Unis en Guinée, discuter des préoccupations et des priorités en 2018.

Monsieur Dennis Hankins, Ambassadeur des Etats-Unis en Guinée prendra part à cette revue de programme pour partager la vision formulée par la Mission américaine qui depuis les années 1960 appuie la Guinée pour une croissance économique inclusive et un développement humain durable, pour institutionnaliser la bonne gouvernance et les processus démocratiques et pour faire avancer la paix et la réforme de la sécurité.

Conakry, le 27 février 2018

Ambassade des Etats-Unis en Guinée

