Etats-Unis: la mort de George Floyd requalifiée en meurtre, quatre policiers inculpés

La mort de George Floyd a été requalifiée en “meurtre” par le procureur général Keith Ellison, et les quatre policiers impliqués dans sa mort sont tous inculpés, a annoncé mercredi via Twitter la sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar. Le policier qui a écrasé George Floyd avec son genou, Derek Chauvin, est désormais inculpé de meurtre au second degré. “Un autre pas important pour la justice”, a commenté l’ex-candidate à l’investiture démocrate.

George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est mort asphyxié lors de son interpellation il y a huit jours quand un policier blanc s’est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes.

La scène, diffusée sur les réseaux sociaux a provoqué une immense vague de colère dans le pays et les manifestations pour dénoncer les brutalités policières se succèdent, parfois émaillées de violences.

Belga