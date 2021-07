Etats-Unis : le PRR multiplie les contacts

Le 24 juillet 2021 fut pour le parti PRR (Parti Républicain pour le Renouveau) une importante réunion au cours de laquelle il a reçu une importante délégation venue des États Unis d’Amérique dans le but de tisser un partenariat avec le parti. Cette réunion a également le Vice Président M. Souleymane Bérété, le secrétaire national, M. Sidibé Abdoulaye, Présidente nationale des femmes Hadja Nagnouma Marie Kourouma et d’importants membres du Bureau politique national.

Plusieurs points ont été débattus après le compte rendu de la mission effectuée par son excellence le Président Ansoumane Fofana (Ouzby) et le secrétaire national au pays de l’oncle Sam. Tout de même, l’honneur a été pour cette délégation de s’exprimer sur l’objectif de la mission.

M. Dramé, chef de la délégation n’a pas manqué de manifester la satisfaction qu’il a eu suite à la qualité de l’accueil qui lui avait été réservé et sa suite. Par ailleurs, il a aussi cherché à notifier le but de sa présence dans les locaux du PRR et a rassuré aux responsables sa détermination à poursuivre l’objectif qu’il s’est fixé : celui d’établir un dynamisme de coopération et de partenariat entre le PRR et son équipe.

À noter que cela revient après que le Président ait ouvert la porte de ce jeune parti au monde entier et qui a permis aujourd’hui à l’installation des sièges du parti dans plus de 15 États en Amérique. On peut dire presque c’est un ouf de soulagement pour ces jeunes leaders qui ne ménagent aucun effort pour la survie de leur idéologies politique.

Partant de ce partenariat, il constituera pour le PRR un départ radieux dans son élan d’établir une politique internationale visant à marquer positivement l’espace politique guinéenne et de booster l’image du parti à l’international. Ceci étant, les membres se félicitent de la vision de leur Président et continuent de croire en lui. Puisque la destinée du PRR mérite être dirigée par un leader capable de procéder à l’ouverture et la capacité de savoir saisir les opportunités pouvant être avantageuses pour le parti.

Vive le Prr

Vive la République.

Vive au Président

Ansoumane Fofana.