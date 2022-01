Ethnocentrisme en Guinée: le club Foniké compte désormais y mettre fin

Pour mettre fin à l’ethnocentrisme en Guinée, le Club Foniké parrainé par Oumar Sylla alias Foniké Menguè a lancé sa toute première activité ce jeudi 27 janvier 2022 à la Bellevue. Ses jeunes membres, accompagnés de leur parrain et de quelques acteurs de la société civile, ont animé une conférence-débat qui avait pour thème, « les mots pour soigner nos maux ».

Alpha Bayo, membre du Club Foniké, a parlé des prochains défis qu’ils auront à relever.

« Nous avons des perspectives qui ont été définies lors de cette première activité, notamment la mise en place des antennes dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans les préfectures et dans les sous-préfectures. Parce que nous estimons que la Guinée ne se limite pas à Conakry. Donc, il faut qu’on aille à l’intérieur du pays. La question qui été débattue aujourd’hui, c’est comment tuer l’éthnocentrisme et non l’ethnie dans les villages, dans les familles. Donc il faudrait qu’on soit pro-actif dans tous ces lieux pour pouvoir vraiment atteindre la cible. Parce que nous avons un grand objectif, en finir avec l’ethnocentrisme. Nous avons aujourd’hui le courage, l’audace de faire face à ce problème, d’attaquer le problème et de trouver des solutions. C’est comme tout problème, il y a toujours des obstacles. Par exemple quand l’initiative a été prise, il y a d’autres qui ont dit que nous allons échouer, que ce problème ne date pas d’aujourd’hui, que nous attaquons un problème qu’on ne peut pas résoudre. Pour nous, c’est juste des préjugés. Nous avons osé et sincèrement avec l’aide de tous les Guinéens, des autorités, des partenaires techniques et financiers, on pourra atteindre nos objectifs. », a-t-il déclaré.



Ibrahima Kalil Fofana, élève de la 12ème, qui a participé à ce débat, a carrément reconnu qu’il était ethnocentriste avant. Il a donc pris l’engagement de bannir cela et de sensibiliser d’autres personnes à bannir l’ethnocentrisme. « Le débat tournait autour de l’ethnocentrisme. Avant de venir ici, je ne connaissais même pas la définition de l’ethnocentrisme. Mais aujourd’hui, j’ai connu ce que c’est l’ethnocentrisme et je connais les moyens de lutte contre l’ethnocentrisme. Et ça m’a permis d’en connaître les causes. Grâce à ce débat, j’ai acquis beaucoup de connaissances. Après cela, je me suis fait la promesse de partager ce que j’ai appris ici parce que j’ai beaucoup d’amis. Et à la maison, je vais partager avec ma famille puisque dans ma famille on fait de l’ethnocentrisme. C’est nécessaire de les informer parce qu’ils ne savent pas qu’ils font du mal à leurs proches. », a-t-il promis.Quant à Oumar Sylla alias Foniké, qui a accepté de parrainer ce club, il salue l’initiative et demande aux nouvelles autorités d’accompagner ces jeunes afin de mettre fin à l’ethnocentrisme dans notre pays.

« Avec des jeunes, nous avons discuté de long en large de tout ce qui peut nourrir l’ethnocentrisme. Comment l’ethnocentrisme est né, comment il est nourri et continue à faire son petit bout de chemin. Ici, comme vous-même vous avez constaté, la parole a été libérée. Les jeunes ont pris la parole, chacun a donné son point de vue par rapport à ce qui donne la force à l’ethnocentrisme. Ils se sont engagés tous, après, à porter les conclusions de cette session, que nous appelons session de réflexion universitaire du peuple. Ils se sont engagés aussi à être des ambassadeurs du patriotisme, de l’amour de la patrie, mais aussi à être des ambassadeurs de l’esprit de tolérance dans leur propre quartier, dans leur propre famille. C’est quelque chose que nous saluons beaucoup et que nous encourageons. Et nous demandons aux nouvelles autorités d’aider ce Club Foniké, qui est aujourd’hui piloté par la jeunesse. Ça montre combien de fois la jeunesse guinéenne est soucieuse de l’avenir de notre pays, combien cette jeunesse rêve de l’unité nationale, puisque sans l’unité nationale, on ne peut pas parler de développement. Si cette jeunesse a compris cela, moi je ne peux que m’en rejouir. Moi, les jeunes ont mis l’idée en place, ils sont venus me voir et j’ai trouvé que l’idée était très très salutaire. Alors, je me suis engagé à les accompagner. C’est ce que je suis en train de faire avec certains camarades dans ce sens et nous demandons aux nouvelles autorités de nous accompagner afin que cette idée, comment tuer l’ethnocentrisme et comment soigner les maux à travers les mots, soit vraiment une idée effective en Guinée. », a-t-il lancé.

Selon Foniké Menguè, pour élargir l’initiative au niveau de la population locale, dans les prochains jours, plusieurs antennes du Club Foniké seront mises en place dans les 5 communes de la capitale et dans les régions afin que tous les Guinéens puissent participer à lutter contre l’ethnocentrisme.

Christine Finda Kamano