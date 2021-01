Etudier à l’université Harvard : ce qu’on ne savait pas du cursus du ministre Bantama

C’est devenu une tradition. En Guinée, on a souvent peu d’informations sur ceux qui nous gouvernent. Ce vendredi, à l’occasion de la présentation des vœux de nouvel ans, le ministre des Sports, de la Culture et du patrimoine historique Sanoussy Bantama Sow est revenu sur son parcours.

Si ses détracteurs lui collent souvent le titre d’étudiant rebelle qui a été radié alors qu’il était à l’université de Kankan, Bantama, le fils de Mamou étonne. Pour ceux qui n’en savaient pas, le ministre dit avoir fait des études à la prestigieuse université Harvard [le plus ancien établissement d’enseignement supérieur des États-Unis] avec le soutien de l’actuel président guinéen Alpha Condé.

Radié des institutions d’enseignement supérieur de Guinée, Bantama informe avoir posé ses valises à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avant de rejoindre les Etats-Unis d’Amérique ‘’où j’ai fréquenté le Washtenaw Community College [dans le Michigan] avant de revenir en Guinée en 2010 pour occuper le poste de ministre de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes. Plus tard, le président m’a envoyé pour fréquenter Harvard, la plus prestigieuse université du monde où j’ai pris des cours pour me permettre de pouvoir gérer ». Sa panade au pays de l’Oncle Sam ? Bantama n’en parle pas. Comme pour dire que toute cette histoire de taxi colportée çà et là serait un faux truc…

Noumoukè S