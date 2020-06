Eudoxie Yao : ‘’entre Grand P et moi, il n’y a eu que des petits bisous’’

La relation entre la femme aux belles rondeurs et l’artiste guinéen Grand P suscite des curiosités. Sur Trace Fm, dans l’émission ‘’Accusé, levez-vous !’’, l’Ivoirienne Eudoxie, la go Bobaraba a déclaré avoir toujours de très bons rapports avec Grand P. Mais se précipite d’ajouter que tout se limite aux petits bisous qu’elle lui offre.

« Entre grand P et moi, il n’y a eu que des petits bisous », dit-elle. Non sans souligner que Grand P est une personne affectueuse et merveilleuse.

Revenant sur la polémique qui entoure ses deux Range Rover sur la toile, la star des réseaux sociaux de révéler : ”Je n’ai jamais eu un problème de voiture mais je n’avais pas de voiture parce que j’ai toujours voulu des Range Rover. Depuis des années, on a toujours voulu m’offrir des voitures mais je me suis mise une chose dans la tête : Range Rover ou rien. Ceux qui me connaissent, savent que j’en raffole… Maintenant, pour mon anniversaire, mon chéri m’a proposé de m’offrir une voiture ou une maison, mais j’ai dit que je veux une voiture… Si pour mon anniversaire, on m’offre une voiture, vous devriez être contents. Je vais mentir pourquoi ? Je suis célèbre. Donc les gens vont forcément savoir … On m’a envoyé une deuxième Range Rover … Les gens ne me croient pas mais moi, je veux savoir pourquoi les gens ne me croient pas”

Noumoukè S.