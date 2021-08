Evaluation environnementale : le cabinet Oxygène plus se dote de nouveaux équipements

Au cours d’un point de presse tenu ce jeudi 12 août 2021 à Kaloum, les responsables du cabinet dénommé ‘’Oxygène + Sarl’’ ont présenté les nouveaux équipements qu’il vient de se doter dans le cadre du perfectionnement de son travail sur le travail.

Selon les spécialistes l’exploitation intensive des ressources de la terre est l’un des cinq facteurs d’érosion de la biodiversité avec la fragmentation des habitats, le changement climatique, la pollution des cours d’eau et l’introduction d’espèces envahissantes.

Dans le souci de pallier à ces risques, le cabinet Oxygène + Sarl, un bureau d’étude qui intervient dans les domaines des miniers et environnementaux a souscrit au renforcement des capacités de son personnel à travers une formation qu’il a initié à cet effet. Le cabinet a également investi dans l’achat des équipements liés à ses différents domaines d’intervention en Guinée.

A la faveur d’un point de presse qu’il a animé ce jeudi 12 août 2021 à son siège à kaloum, le Directeur des opérations dudit cabinet s’est prononcé d’abord prononcé sur son ambition de contribuer au renforcement des capacités de son personnel dans le cadre de la qualification des études qu’ils font, en terme d’évaluation environnementale et de prévention des risques professionnels (Minier), avant de présenter les nouveaux équipements du cabinet.

« Le bureau a été crée en 2016, nous avons travaillé pas mal pour des sociétés sur le plan local et sur le plan international. Je vais ici parler des multinationales qui s’installent dans notre pays pour mener des activités de recherche pour d’autres et aller à l’exploitation pour certains. Dans le cadre de rendre nos travaux plus professionnels et puis faire les activités suivant les normes, nous avons crée autour de nous un réseau d’experts qui nous a amené à créer une filiale de Oxygène du côté de la France que nous avons appelé Oxygène + France. Et ce réseau d’experts après conseil et après consultation, nous nous sommes mis dans une logique de renforcer les capacités du personnel d’une part et de l’autre, nous poussé à investir dans les équipements », a expliqué Sékou Ahmed Fadiga.

Parmi ces équipements, il y a un sonomètre de la dernière génération, un sonomètre intégrateur et monnayeur. Uappareil qui permet de prendre des mesures sur toutes les particules et de la qualité de l’air. Ce sont des outils qui permettent surtout de travailler sur la qualité de l’eau, sur la qualité de l’air et travailler sur la qualité du sol avant l’installation de tout projet minier comme le code minier le prévoit en Guinée.

Pour sa part, le Directeur de oxygène + France et formateur a fait une invite a Oxygène + SARL Guinée dans le cadre de l’attribution de leurs matériels. Il lui a exhorté à fournir de l’assistance technique, de l’utilisation des nouvelles réglementations et les nouvelles méthodes d’évaluation des risques et à faire des études approndies dans le domaine de l’environnement.

« On espère qu’on va changer beaucoup. Le changement c’est au niveau végétal. Au nombre des thématiques autour desquelles nous allons échanger, il y a les résultats fiables, les mesures fiables, les résultats proches, le plus possible aux réalités (…) Donc on veut enrichir notre rapport, notre expertise pour être proche de la réalité », dira Adam CHABAAANE avant de remettre les équipements à ses partenaires.

Youssouf Keita