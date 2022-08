Evasion de 18  prisonniers à Dalaba: ce que compte faire le procureur de Mamou après constat…

Malgré sa dissolution par le gouvernement de la transition à travers le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Front national pour la defense de la constitution a manifesté le 17 août dernier aussi bien à Conakry que dans certaines localités de l’intérieur.

Dans la région administrative de Mamou, il n’y a pas eu de mort d’hommes mais plusieurs cas de vandalisme ont été enregistrés, notamment à Dalaba où les jeunes manifestants ont incendié la gendarmerie de la préfecture avec toutes les archives ainsi que deux véhicules dont un qui était sous scellés dans la cour. Par ailleurs, ils ont aidé plusieurs prisonniers de la maison d’arrêt à s’évader. Selon les informations, 18 ex-pensionnaires de cette prison se sont enfuis.

Venu dans cette préfecture pour constater les faits, le procureur général près le tribunal de premiere instance de Mamou a fait des annonces sur les mesures prises pour retrouver ces bandits de grand chemin.

« Mes sentiments sont des sentiments de regret. Parce que nous savons tous que la prison regorge des délinquants de grand chemin. Et si ces délinquants parviennent à s’évader, c’est un problème de société. Et nous sommes à la tâche pour voir les circonstances de cette évasion et prendre des mesures qu’il faut. Puisque nous avons déjà reçu des instructions de la part de notre parquet général et nous allons mettre en marche des dispositifs afin que chacun soit informé sur ce qui s’est rellement passé à la prison de Dalaba », a confié aux journalistes Souleymane Kouyaté, procureur général près le tribunal de première instance de Mamou.

Jacques Kamano