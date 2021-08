Evasion de 5 détenus de la Maison centrale de Kankan: “ils ont cassé le plafond pour accéder au toit” (Procureur)

Suite à une très forte pluie qui s’est abattue sur la ville de Kankan dans la nuit du vendredi à samedi dernier, plusieurs prisonniers se sont évadés de la maison centrale de Kankan, 2è ville du pays. Cette actualité défraie depuis lors la chronique dans la cité de Nabaya et crée une grande frayeur du côté des citoyens.

Pour lever le voile sur cette information et éclaircir les choses, le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan a organisé un point de presse ce mardi matin dans les locaux même du TPI de Kankan.

Selon lui, sur un total de 28 détenus dans une cellule, 5 ont réussi à s’évader par le toit, il s’agit notamment de Mory Camara, condamné à 3 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs, de Mamady Condé, condamné à 3 ans de prison ferme pour vol, de Daouda Keita alias TEKNO, non condamné mais poursuivi pour des faits de vol à main armée, de Adama Keita, également non condamné mais poursuivi pour des faits de vol à main armée, et Abdourahmane Dabo, condamné à 3 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée :

« Le vendredi 13 Août dernier, nous avons enregistré un cas d’évasion très spectaculaire. A la faveur des grandes pluies qui se sont abattues dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 Août, les détenus qui étaient dans une des cellules de la maison centrale de Kankan ont profité du bruit que faisait la pluie, pour casser le plafond en planche de la cellule pour accéder au toit. Ils ont également effrité les tôles. Sur les 28 détenus qui étaient dans la cellule cinq (5) ont malheureusement réussi à s’enfuir”, a dit Aly Touré, procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan.

La maison centrale de Kankan compte au total 6 cellules. Dans la cellule où l’évasion s’est produite, tous les détenus avaient voulu prendre la poudre d’escampette, mais grâce à l’intervention de l’équipe de garde, 23 ont été recalés, poursuit le procureur Aly Touré.

“ L’intervention des gardes qui étaient postés au niveau de la sentinelle a empêché la fuite des 23 autres prisonniers, qui ont réintégré leur cellule. Les mesures urgentes qu’on a pris étaient de disperser les détenus de la cellule où il y a eu évasion dans les autres cellules”, informe-t-il.

La prison civile de Kankan n’est pas la première du pays à enrégistrer des cas d’évasion, mais le procureur rassure que des dispositions idoines ont été mises en place traquer ces fugitifs.

“Nous avons en place une équipe d’enquêteurs mixte composée d’officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie, pour enquêter sur cette situation. Cette commission a déjà commencé le travail et elle a procédé aux auditions de plusieurs personnes qui peuvent leur fournir de sérieux renseignements quant à la suite de cette enquête”, indique-t-il.

L’information sur cette évasion a été mal accueillie par la population de Kankan. Et pour cause, la bande des “Français”, de redoutables bandits arrêtés l’année dernière dans une attaque à main armée, y purgent leurs peines. Mais selon le procureur : “tous les grands bandits qui ont été condamnés à la maison centrale de Kankan, ils sont tous là-bas. Le groupe des français, ils sont tous présents actuellement à la maison centrale de Kankan où ils purgent leurs peines.”

Ahmed Sékou Nabé correspondant à Kankan

