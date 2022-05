Evasion de détenus à la DCPJ et au commissariat central de Kaloum: la grosse colère du procureur Charles Whrigt…

Placés en détention dans les services de Police Judiciaire dans les locaux de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) et au Commissariat Central de Kaloum, plusieurs personnes ont pu tromper la vigilance des gardes ou chefs de poste pour prendre la poudre d’escampette. Le plus marrant est que le directeur de la DCPJ et ses collaborateurs ne sont pas au courant qu’un des jeunes placé en garde à vue s’était évadé.



Surpris de cette situation, le Procureur Général près la Cour d’Appel qui était ce lundi 16 mai 2022 dans ces services pour une mission d’inspection inopinée a, devant les agents, fait savoir que ces différents actes ne resteront pas impunis et que toutes les personnes impliquées dans cette affaire répondront devant les juridictions. Le chef de poste du jour, devant le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry et les ses officiers hiérarchiques de cette direction, a tenté de se défendre .

Pour commencer, le Procurer Général Alphonse Charles Whrigt a rappelé ceci: « Vous savez qu’il y a eu la grève des gardes pénitentiaires au niveau de la Maison Centrale de Conakry mais la bonne nouvelle, il y a eu un dénouement heureux par rapport à cet incident social mais puisque les gardes pénitentiaires ont pris la résolution de bloquer la rentrée et la sortie des personnes qui sont détenues, les parquets d’instance, pour pallier cette situation, avaient pris des réquisitions suivies de mandats pour demander aux services de Police Judiciaire de garder les personnes qui sont poursuivies pour des faits graves, dont la détention était vraiment nécessaire. Vous ne pouvez ne pas laisser quelqu’un qui est poursuivi pour viol ou pour vol à main armée pour dire qu’il y a grève des gardes pénitentiaires pour dire qu’il y a la grève et qu’on ne vous laisse pas l’accès à la maison centrale. Ce que vous pouvez, ce cas étant indépendamment de votre volonté, il suffit juste de les placer à titre exceptionnel au niveau des services de Police Judiciaire », a-t-il précisé.

Mais depuis cette grève, dit-il, ils ont constaté que certains services des OPJ sont en train de profiter de cette situation pour poser des actes peu orthodoxes par rapport à la situation à eux confiée. « Nous avons constaté au niveau de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, que nous venons à peine de quitter, qu’il y a un cas d’une personne qui a été placée sous mandat de dépôt mais par l’impossibilité du parquet de la placer à la prison a été confiée. On nous dit banalement que cette personne a pris la poudre d’escampette dans un service aussi sécurisé, on ne peut pas comprendre. C’est pourquoi, les instructions ont été données au procureur du TPI de Kaloum à ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans ça soient placées sous mandat de dépôt et qu’ils soient déférées devant un juge pour complicité d’évasion. C’est comme si c’était de la télépathie, nous venons au commissariat central de Kaloum, on nous informe ici qu’il y a trois personnes qui se sont évadées, c’est-à-dire que c’est comme si tout était fait pour que ça soit fait. Donc nous nous disons que ces trois personnes, ils doivent les rechercher, mais tous ceux qui sont impliqués dans ça, il y a des policiers qui sont au nombre de sept, ils vont tous être déférés tout de suite, et vont tous être placés sous mandat de dépôt, suivant la procédure de flagrant délit. Ils seront placés sous mandat de dépôt, suivant la procédure de flagrant délit, ils seront placés devant le juge pour qu’ils donnent leurs versions des faits dans le respect strict du droit sacré à la défense », annonce le magistrat.

Pour finir, ce qu’il faut retenir, selon le Procureur Général, les sanctions vont dans le sens de la peine d’emprisonnement « qui va aller jusqu’à 1 an à 2 ans et je suis ferme là-dessus, c’est la peine d’emprisonnement qui sera requis »

