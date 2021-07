Évasion de Mohamed Sidy Diallo: “c’est la 2ème fois qu’il s’évade de la prison “(Kassé)

Il s’agit bel et bien de Mohamed Sidy Diallo, présumé cerveau dans l’affaire de l’enlèvement de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko qui s’est évadé ce dimanche 18 juillet à la maison centrale de conakry. C’est une information confirmée à Mediaguinee par le porte-parole de la police nationale, commissaire Boubacar Kasse.

Selon l’officier de la police, les présumés complices de Mohamed Sidy qui est à sa 2ème évasion à la maison centrale de Conakry seront présentés, demain lundi au directeur central de la police judiciaire (dcpj), général Aboubacar Fabou Camara.

“Il s’agit de Mohamed Sidy Diallo, présumé cerveau du kidnapping de l’opérateur économique Dansoko. Et c’est la 2ème fois qu’il s’évade de la prison. Et les présumés complices seront présentés demain au directeur de la police judiciaire. Il s’agit du régisseur adjoint, le gardien principal, le gardien chef adjoint et un certain Malick garde pénitencier qui reste introuvable pour le moment”, a confié Kassé. Avant de déplorer: :cette évasion nous met mal à l’aise. Parceque si nous arrêtons les gens, nous les déférons et ils se libèrent comme ça, on devient les cibles potentiels”.

