Evasion de Sidy Diallo : de la Maison centrale, le régisseur et les 4 autres déférés à la prison civile de Dubréka

Placés sous mandat de dépôt hier mercredi 28 juillet à la maison centrale de Conakry, les présumés complices de l’évasion du présumé cerveau de l’enlèvement de l’opérateur économique Thoerno Mamadou Dansoko, Mohamed Sidy Diallo, que sont le régisseur de la maison centrale de Conakry, son adjoint et 3 autres ont été finalement déférés la nuit dernière à la prison civile de Dubréka, ville proche de la capitale.

Pour en savoir plus, Mediaguinee a joint ce jeudi l’avocat des détenus, Salifou Béavogui qui malheureusement n’a pas souhaité s’étendre là-dessus. Il a juste confirmé l’information.

A noter que c’est le 19 juillet dernier que le régisseur Soriba Bangoura, le régisseur adjoint Mohamed BO Keïta, le gardien chef, Kerfala Diaby , le chef de section Louis Loua et le chef de section, Zackkaria Savané ont été arrêtés et inculpés hier pour des faits de “complicité d’évasion”.

Elisa Camara

+224654957322