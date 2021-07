Évasion de Sidy Diallo: le régisseur et 4 autres… inculpés et enfermés à la Maison centrale

Nous venons de l’apprendre. Les cinq (5) présumés complices arrêtés dans l’évasion à la maison centrale de Conakry du présumé cerveau de l’enlèvement de l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko, Mohamed Sidy Diallo ont été inculpés, ce mercredi 28 juillet pour des faits :” de complicité d’évasion” et placés sous mandat de dépôt à la Maison d’Arrêt de Conakry.

Il s’agit du régisseur, Soriba Bangoura, de son adjoint Mohamed BO Keïta, le gardien chef, Kerfalla Diaby , le chef de section Louis Loua et le chef de section, Zackaria Savané.

Interrogé par Mediaguinee, l’avocat des concernés Me Salifou Béavogui qui devient avare en commentaire à la presse n’a juste fait que confirmer l’information.

A rappeler que c’est le dimanche 18 juillet dernier que le détenu Mohamed Sidy Diallo s’est évadé pour une 2ème fois de prison.

Elisa Camara

+224654957322