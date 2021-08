Evènements de Foulata : le tribunal libère 41personnes sur 63 interpellées

Après les évènements douloureux survenus dans le district de Foulata, un village qui relève de la sous-préfecture de Maléah et situé à 105 km du centre ville de Siguiri, le tribunal de première instance de Siguiri a libéré 41 personnes sur 63 interpellées.

Mais parmi les personnes libérées, le doyen du village et le muezzin n’y figurent pas. Il reste encore 17 personnes dont 5 femmes en prison.

Interrogé, le président du district de Foulata, Amadou Camara, a confirmé l’information. « Vraiment nous sommes confus. Nos parents ne sont pas libérés d’abord. Parmi les 41 personnes libérées, notre muezzin et notre Sotikèmo n’y figurent pas. Nous souhaitons vraiment la libération des 17 autres personnes détenues parmi lesquelles il y a le Sotikèmo, le muezzin et 5 femmes », explique-t-il.

Aux dernières nouvelles, la situation entre Foulata et la SAG reste pour le moment incompréhensible. Pourtant le Djélitomba (chef des griots) et les imams se sont récemment impliqués pour qu’il ait entente et la quiétude sociale dans ladite localité.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

