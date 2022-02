Le défi reste encore grand. La population du district de Foulatah tire le diable par la queue. Plusieurs mois après la signature d’un accord entre la SAG et Foulatah, les citoyens dudit district se sentent désespérés par rapport à la non-application de ce protocole d’accord. C’est pourquoi le président de district adjoint, Souleymane Keita, fait part du désespoir de sa population.

« Moi, je suis président de district adjoint, j’ai fait un mois quinze jours à la prison civile de Siguiri à cause du désaccord qui a éclaté entre nous. Mais après le coup d’Etat du 05 septembre dernier, on a été libéré, c’est ainsi que nous avons un protocole d’accord axé sur le recrutement de nos enfants, le respect des règles dans les mines en faveur de la communauté mais rien n’a été exécuté. La SAG nous a beaucoup fatigués. Depuis le temps de Moussa Magassouba, actuel ministre des Mines, on a commencé cette affaire, jusque-là rien n’est encourageant. Et de surcroît, les explosifs de la SAG ont fini par détruire nos maisons, nos cases. La société est au courant mais elle n’a rien dit », a-t-il fait savoir.

Les populations de Foulatah souhaitent que le gouvernement guinéen revoie leur situation car elles estiment que leurs droits sont bafoués pendant que la SAG continue à exploiter leur domaine.

Affaire à suivre !!!