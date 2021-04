Événements de Kouroussa: Aly Kaba condamne les violences, et appelle au calme et à la retenue

Suite aux événements douloureux qui se sont déroulés le week-end dernier dans la préfecture de Kouroussa et qui ont fait des morts, des blessés graves et causé la destruction des édifices publics, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, l’honorable Aly Kaba, dans un entretien accordé ce mardi 20 Avril 2021 à Mediaguinee a appelé les uns et les autres à la retenue. Le député natif de ladite localité, qui a également condamné ces actes de violences, a promis une justice équitable.

Très attristé pour ces violences à Kouroussa, le patron de la mouvance présidentielle a dit ceci: « Je commence par présenter mes condoléances une fois encore à toute la population de Kouroussa ainsi qu’aux familles biologiques des personnes décédées lors de ces malheureux événements, formule le souhait de prompt rétablissement aux blessés, regrette et condamne les actes de violence sous toutes ses formes, salue toutes les bonnes volontés qui continuent à poser des actes en faveur de la paix , de la quiétude et du vivre-ensemble. Il serait prématuré de tirer une conclusion avant la fin de toutes les investigations nécessaires en pareille circonstance. Je continue à appeler les populations au calme et à la sérénité, tout en flétrissant le comportement de tous ceux et de toutes celles qui voudraient attribuer une quelconque connotation politique, ethnique et sectaire à cette affaire. Tout sera tiré au clair et les conclusions seront connues de tous au temps opportun. Que Dieu bénisse notre cher pays la Guinée. »

Elisa Camara

