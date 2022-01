Événements de Macenta: un accusé condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Un seul des accusés est condamné à 30 ans de réclusion criminelle et d’autres relaxés après avoir passé deux ans en prison..

Démarré au mois de décembre 2021, le verdict des audiences criminelles des événements meurtriers survenus à Macenta entre Toma et Manian est tombé ce mardi.

Tous les accusés doivent être libérés après avoir passé deux ans en prison, car beaucoup ont été condamnés à un an de prison à l’exception de Kagbé Mamady qui a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés

Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle.

Il était accusé pour assassinat, incendie volontaire, détention illégale d’arme à feu et coups et blessures volontaires.

Une sentence dont s’est réjoui le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Macenta , Mamadou Bhoye Diallo.

<< Le tribunal a rendu une décision qui nous a réconforté. C’est ça la beauté de la justice. On ne veut pas qu’un innocent soit condamné et qu’un coupable aussi n’échappe, c’est ça qui a été fait. Quant à moi, il y a eu justice dans cette affaire. En ma qualité de Procureur près le tribunal de première instance de Macenta, je crois que cette décision va décourager d’éventuels candidats à la commission des mêmes faits. Le parquet de Macenta est là pour veiller sur tout ça, pour éviter que la paix et l’ordre public ne soient menacés sur le sol de Macenta. Bon nombre des accusés qui sont en fuite et la plupart de ceux qui étaient en prison ont été envoyés pour des fins de non poursuite. Le tribunal n’a rien retenu contre eux. On va aller à la maison centrale pour décanter parce que certains ont été condamnés pour un an de prison. Nous allons voir leurs mandats de dépôt ,on saura qui doit sortir et qui doit rester>>. Précise le procureur de Macenta.

Il faut noter que parmi les accusés, trois avaient trouvé la mort lors de la détention.

