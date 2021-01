Evénements du 22 janvier 2007 : la CGCPI demande à l’Etat d’accorder une indemnité provisoire aux victimes

La Coalition Guinéenne pour la Cour Pénale Internationale (CGCPI) commémore les événements de janvier et février 2007, qui ont occasionné ‘’186 morts et 1188 blessés graves et 940 arrestations ainsi que des détentions arbitraires et des tortures’’.

Elle l’a fait savoir à travers une conférence de presse tenue ce vendredi, à la Maison de la presse au cours de laquelle elle dénonce que depuis 8 ans de cela, le dossier n’a pas connu d’avancée majeure pour faute d’inculpation des personnes qui ont été dénoncées par les victimes.

Ci-dessous la déclaration