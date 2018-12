‘’Un éventuel refus du Président de la République de promulguer le nouveau code civil n’empêcherait pas son entrée en vigueur’’

Les députés qui sont opposés à l’admission de la polygamie ont le droit d’attaquer cette loi devant la Cour constitutionnelle dès lors qu’ils représentent un dixième au moins des membres du Parlement. Le Président de la République dispose du même droit. Ce dernier ne serait pas non plus favorable à cette loi. Il serait important donc qu’ils saisissent la Cour constitutionnelle pour que celle-ci donne sa position dans ce débat à la fois passionné et passionnel.

En tout cas, ceux qui espèrent qu’un éventuel refus du Président de la République de promulguer le nouveau code civil empêcherait son entrée en vigueur se trompent. Il ne peut que demander une seconde délibération à l’Assemblée nationale ou attaquer la loi devant la Cour constitutionnelle. Passé le délai qui lui est imparti pour sa promulgation par le Président de la République, le texte entre en vigueur.