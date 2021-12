Éventuelle sanction contre le Mali le 12 décembre : Mohamed Chérif Haïdara alerte et propose des solutions

Le richissime homme d’affaires et président de l’une des plus grandes associations des maliens établis à l’étranger alerte les maliens contre d’éventuelles sanctions de la CEDEAO lors du sommet du 12 décembre contre son pays. Son sentiment patriotique et son amour pour le Mali qui ne sont plus à démontrer l’ont permis à se lever et faire un appel à l’endroit de tout un peuple désespéré.

Dans une interview accordée à Kati 24 (blogueur), Mohamed Chérif Haïdara semble soutenir le régime d’Assimi Goïta dans le moment difficile que traverse le Mali.

« Vous savez, j’ai été l’une des personnes qui ont mené les démarches au près de nos amis présidents et ministres des affaires étrangères pour ne pas sanctionner cinq personnes à savoir : le premier ministre, les ministres de la défense, des affaires étrangères, du commerce et le président Assimi Goïta. Mais la CEDEAO a choisi deux parmi les cinq », a-t-il dit.

Pour les éventuelles sanctions de la CEDEAO, le philanthrope donne son point de vue et propose la solution.

« Vous savez après les sanctions de non voyage du gouvernement, la CEDEAO ne peut pas fermer les frontières avec le Mali. Mais je ne suis pas entrain de dire que ça va être la sanction. Mais je pense qu’il n’y a qu’une seule possibilité de sanction maintenant, celle de réunir l’UEMOA ( union monétaire ouest-africaine) pour fermer les banques. C’est la seule sanction majeure qui reste. Mais si cela s’avère, il faut que tous les maliens, surtout la diaspora et les commerçants, que personne ne soit inquiété. Ils veulent seulement paniquer la population. La solution à ça, c’est quoi ?: que personne ne retire son argent dans les banques. Tout le monde doit rester serein car selon eux si les banques sont fermées, les gens seront paniqués et vont courir pour prendre leur argent dans les banques et cela va jouer sur les masses monétaires . Donc que personne ne touche à son argent à la banque. Et d’ailleurs, envoyez ce que vous avez dans les coffres forts à la banque. Nous avons six mois de réserve », a longuement expliqué le président du conseil supérieur de la diaspora malienne.

Reste à savoir si l’appel de Mohamed Chérif Haïdara sera entendu par les maliens.

Moussa oulen Traoré

0022391895637