Ex-Novotel en tour de 18 étages : le ministre de l’Hôtellerie enjoint la DG de passer les clés à une société sud-africaine, dès ce mercredi

Le tour est joué. L’hôtel de l’indépendance GHI-Conakry veut renaître de ses cendres. Dans une correspondance adressée à la directrice générale du Grand Hôtel, le ministre de l’Hôtellerie, du tourisme et de l’artisanat a annoncé que l’Etat guinéen a signé une convention avec la société SNA Structural Engeneers du droit sud-africain pour la rénovation de l’hôtel et invité à transférer les droits de jouissance de l’établissement au nouvel acquéreur pour « le démarrage imminent des travaux ». Et ce, dès ce mercredi 7 août.

La nouvelle bâtisse comprendra 18 étages de la catégorie 5 étoiles, des bureaux et des appartements de luxe.

Mediaguinee