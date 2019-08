Exactions contre les journalistes : L’USTG d’Aboubacar Soumah se fait voix

Le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) version Aboubacar Soumah a tenu ce mardi 27 aout 2019, à son siège de Kaloum, une déclaration dans laquelle elle dénonce les interpellations et menaces à l’encontre des journalistes.

Dans cette déclaration lue par le secrétaire général adjoint de l’USTG, Aboubacar Soumah, l’USTG dit constaté avec regret une violation de la liberté d’expression et ce, contrairement aux dispositions de la loi L002/22/06/2010 garantissant la liberté de la presse et l’exercice du métier de joirnaliste en Guinée. A cet effet, le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée invite le mouvement syndical à resserrer les rangs et à se mobiliser en vue de défendre la liberté, socle de la démocratie si chèrement acquise en Guinée.

Tout en interpellant les autorités judiciaires à ne pas confondre la loi sur la cybercriminalité et la loi L002, le Bureau Exécutif de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée condamne avec la dernière énergie ces différentes exactions contre les journalistes et se réserve le droit de mobiliser toutes les travailleuses et travailleurs des différentes fédérations affiliées pour toutes les actions futures engagées par les journalistes pour la défense des acquis démocratiques.

Maciré Camara

+224 628 112 098