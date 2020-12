Exactions sur Le Prince: les femmes de Ratoma projettent une manifestation le 14 décembre ”vaille que vaille”

Pour exiger l’arrêt des exactions commises par les forces de l’ordre dans la commune de Ratoma et la libération de toutes les personnes ‘’injustement’’ détenues, les femmes de la commune de Ratoma ont annoncé une manifestation le 14 décembre prochain qui a pour itinéraire rond-point de Bambéto- l’héliport de la Belle-vue . L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 10 décembre 2020 à Conakry.

“Nous sommes là aujourd’hui pour annoncer une manifestation que nous avons prévu pour le 14 décembre 2020. Et pour cause que tout le monde connaît, ce sont les exactions qui se passent dans la commune de Ratoma qui sont devenues inacceptables. On a l’impression que la commune de Ratoma est carrément stigmatisée par le pouvoir. Et c’est une zone de non droit”, a déclaré Hadja Maimouna Bah. Ajoutant que dans cette commune, « les forces de l’ordre font ce qu’elles veulent, elles saccagent des biens privés, elles violent et elles tuent”.

Bien que cette manifestation se déroule la veille de l’investiture du président Alpha Condé, les femmes affirment ne pas y renoncer.

« Nous ne sortons pas pour empêcher l’investiture. Qu’on accepte ou pas nous allons sortir pour exprimer notre cri du cœur”, a assuré Hadja Binta Diallo.

Plus loin ces femmes de la commune de ratoma ont invité toutes les femmes de Guinée éprises de paix et de justice à rejoindre cette manifestation du 14 décembre prochain.

Elisa Camara

