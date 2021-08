Examen d’entrée en 7ème anné. Le plus vieux candidat a 51 ans : “ma fille fait la 8è année”

Le certificat de fin d’études élémentaires (CEE) ou l’examen d’entrée en 7ème année a pris fin ce lundi 2 août 2021 en Guinée. Le fait marquant de la dernière journée des épreuves du CEE est la découverte du plus vieux candidat à cet examen, à Léro, dans Siguiri. Il s’agit de Mamady Kourouma, âgé de 51 ans.

Selon nos informations, il est né en 1970 à Wourembaya, dans la sous-préfecture de Tintiwoulen, dans Kankan. Mamady Kourouma, mécanicien à la Société Minière de Dinguiraye (SMD) s’est présenté comme candidat libre au compte de l’école primaire Mariame Sall de Léro.

Joint au téléphone ce lundi après la fin des épreuves par Mediaguinee, le candidat a expliqué les raisons de sa présence dans la salle d’examen.

« Je suis originaire de Wourembaya, sous-préfecture de Tintiwoulen, dans Kankan. Je travaille à la SMD depuis 2006 comme mécanicien. En 2009, la société a ouvert une école de formation pour les travailleurs. Je me suis inscrit mais l’école n’a pas eu longue vie. En 2019, ils ont ouvert encore, c’est de là que je me suis inscrit et j’ai été encouragé par les gens d’être candidat. j’ai pris un instituteur pour me former. Moi que vous voyez, j’ai mes enfants qui étudient. J’ai ma fille qui fait la 8ème année ici . Je veux étudier. je sais qu’il n’y a pas d’âge pour les études » a-t-il expliqué avant de faire part de sa volonté d’accéder à l’Université et obtenir un diplôme.

« Je ne compte pas me limiter là. Après ce CEP , j’envisage de faire le BEPC et voire le Bac dans les prochaines années. Mon ambition, c’est d’être un exemple en Guinée et je compte étudier dans les plus grandes universités aux Etats-Unis et servir mon pays comme je suis entrain de le faire. j’encourage tout le monde à étudier », a-t-il ajouté.

Moussa Oulen Traoré