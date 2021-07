Examen d’entrée en 7ème année: ” 26550 candidats dont 13320 filles” démarrent les épreuves dans la commune de Ratoma (DCE-R)

Après le Bac et le BEPC, le Certificat d’études Élémentaires (CEE) a démarré ce Samedi 31 juillet, pour 3 jours, sur toute l’étendue du territoire national. Dans la commune de Ratoma, ce sont au total 26550 candidats dont 13320 filles, répartis dans 56 centres, dans 885 salles de classes.

À l’école primaire de Konimoudou de Hamdallaye, c’est le Directeur Communal de l’Education et le Maire de la commune de Ratoma entourés des cadres de l’éducation nationale qui ont donné le coup d’envoi des premières épreuves, avec les mêmes dispositifs sécuritaire, sanitaires et de surveillance que le Brevet d’Études du Premier Cycle et le Baccalauréat.

Après le lancement de l’épreuve de Dictée et Question, le maire de la Commune de Ratoma Issa Soumah a, au sorti de la salle, dit toute sa satisfaction avant de formuler des conseils aux candidats : « Ce que je recommande aux enfants c’est d’être serein, calme et de bien travailler avec beaucoup d’envergure mais surtout avec beaucoup de sérieux dans tout de ce qu’ils font. S’ils font cela, je crois qu’ils réussiront et cela permettra à notre pays de réussir demain quand on a des enfants comme ça » a souligné Issa Soumah, le maire de la commune de Ratoma avant de s’adresser aux surveillants : « Les surveillants, je pense qu’il faut qu’ils soient sérieux, très sérieux, on leur dit pas d’être sévères avec les enfants mais d’être très sérieux. C’est l’avenir de notre pays ça, ça part d’ici. Si on est sérieux avec ces enfants là, on l’est déjà pour l’avenir de demain. Donc on demande aux surveillants avec toute ma confiance qu’on leur fait d’être sérieux et de bien encadrer les enfants ».

Pour sa part, Bakary Camara, Directeur Communal de l’Éducation de Ratoma (DCE-R) dira pour la session 2020-2021, la DCE de Ratoma présente un effectif total de : « 26550 candidats dont 13320 filles au compte du Certificat d’Etutes Élémentaires (CEE). Ces candidats sont répartis dans 56 centres. Pour la surveillance, nous avons déployé 1770 enseignants en raison de deux surveillants par salles de classe. Ce qui fait 885 salles de classe. Tout le dispositif que vous avez connu au baccalauréat et au BEPC, ce sont les mêmes dispositifs qui sont en vigueur pour l’entrée en 7ème année » a-t-il précisé.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08