Examen d’entrée en 7ème année : 6560 candidats répartis dans 37 centres à Labé 

A l’image des autres villes du pays, ce jeudi matin les premières épreuves de l’examen de fin d’études du premier cycle ont été lancées dans la préfecture de Labé. Selon les autorités éducatives, ils sont au total 6560 candidats répartis dans 37 centres. Cette année, c’est l’école primaire de Dombi, dans le quartier Daka1 qui a été choisie pour le lancement des premières épreuves.

Hadja Aïssatou Diouldé Diallo, la directrice préfectorale de L’éducation de Labé, l’examen se déroule bien au niveau des différents centres.

« Il y a le respect du nombre de surveillants par centre, la présence de la santé, de la sécurité, les élèves étaient là en tenue comme il a été demandé, les surveillants sont présents. Par rapport aux statistiques au niveau de la préfecture de Labé, nous avons un nombre de 6560 candidats dont 3514 filles, ces candaidats sont répartis dans 37 salles, 30 pour l’enseignement général et 7 pour le franco-arabe », dit-elle.

Présidant le lancement, le chef de cabinet du Ministère de l’enseignement national et de l’alphabétisation, a dit que le principe « tolérance zéro » qui sera appliqué.

« Nous remercions les autorités de Labé, les dispositions qu’elles ont prises, nous voyons que les enfants sont déjà à l’heure, on ne voit pas de place vide, nous avons remarqué aussi qu’il y a plus de fille que de garçons. Félicitation à Labé, le genre est respecté. C’est tolérance zéro, tout candidat pris entrain de voler c’est l’élimination directe et une poursuite. Soyez tranquilles et sereins, celui qui n’a pas 5 de moyenne sur 10 ne passe pas en classe supérieure. Au nom du ministre de l’éducation nationale, je déclare ouverts les examens nationaux dans la région de Labé et bonne chance aux candidats et candidates », affirme Alhassane Diakité.

A noter que pour cette première journée, c’est par l’épreuve de rédaction que l’examen a commencé. Elle sera suivie de Géographie.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83