Examen d’entrée en 7ème année à Kindia : le gouverneur demande de respecter la feuille de route

Les premières épreuves de l’examen d’entrée en 7ème année ont été lancées ce lundi 6 mai 2022 sur toute l’étendue du territoire national. A Kindia, c’est le gouverneur de la région administrative qui a procédé au lancement des premières épreuves. Ibrahima Kalil Condé demande aux surveillants et élèves de respecter la feuille de route.

C’est à l’école primaire de Condetta 1 que les premières épreuves axées sur la rédaction et la géographie ont été lancées en présence des autorités régionales, préfectorales, communales, éducatives et militaires. Le gourverneur de la région administrative de Kindia qui a procédé au lancement a demandé aux différents acteurs de respecter la feuille de route. « D’abord je commencerai par adresser toutes mes admirations au CNRD à son chef le colonel Mamadi Doumbouya qui est en train de prendre toutes les dispositions pour le développement de notre pays. Le développement d’un pays commence par le renforcement de son système éducatif. Et, cette année, le CNRD a pris des dispositions pour faire une innovation au niveau du système éducatif. Ils ont donné une feuille de route qui doit être respectée dans tous les centres d’examen du pays. Donc c’est pourquoi nous demandons à tous les surveillants et élèves de respecter cette feuille de route pour le bon déroulement de ces examens. », a dit le général à la retraite, Ibrahima Kalil Condé, gouverneur de Kindia.

Pour sa part, Hadja Adama Sow, présidente de la Fédération guinéenne des parents d’élèves étudiants et amis de l’école (APEAE) a demandé aux différents candidats d’être sereins et surtout d’avoir confiance à ce qu’ils ont appris. « Je leur prodigue des conseils, les rassure pour ne pas qu’ils pensent que c’est des jours extraordinaires. C’est comme les compositions de passage en classes intermédiaires. Il ne faut pas que l’émotion joue sur eux, c’est la synthèse de ce qu’ils ont eu à apprendre pendant les 6 ans. Donc c’est ce qu’on est en train d’évaluer aujourd’hui. Donc il ne faut pas qu’ils voient tout ce monde et puis les salles sont isolées et penser qu’on est en train de leur faire du mal. C’est d’avoir confiance en soi-même, ne compter sur personne. Les parents ont beaucoup investi sur eux depuis la naissance jusqu’aujourdhui. D’être fiers du fait qu’ils ont passé de classe en classe jusqu’à 6 ème et aujourd’hui être là en salle d’examen, ça c’est une fierté, surtout de mériter cette confiance et chercher avec tous les moyens souhaités par l’examen, ne pas attendre que les gens fraudent pour eux, ne pas attendre que des gens rédigent pour eux, ne pas attendre qu’on dicte pour eux, le peu qu’ils connaissent là ils n’ont qu’à mettre ça sur papier car mieux vaut échouer par ses propres efforts qu’être admis par les efforts externes. », ajoute-t-elle.

Dans la préfecture de Kindka, ils sont au total 11. 447 candidats dont 5. 540 filles qui passent cet examen d’entrée en 7ème année dans 42 centres.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

