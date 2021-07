Examen du CEE à Kindia: le préfet demande aux candidats de ne pas être dans les irrégularités

Le préfet de Kindia, Elhadj N’Fansoumane Touré a procédé ce samedi 31 juillet 2021, au lancement des premières épreuves de l’examen du Certificat d’Etudes Élémentaires session 2020-2021. Dans son allocution, la première autorité de la préfecture de Kindia a demandé aux différents candidats de ne pas être dans des irrégularités. C’est à l’école primaire Manquepas que les autorités régionales, préfectorales, communales et éducatives se sont retrouvées pour le lancement des premières épreuves du Certificat d’Etudes Élémentaires (CEE).

Dans la salle numéro 1, le préfet s’est adressé aux élèves en ces termes: << Nous sommes dans la dernière ligne droite des examens nationaux qui ont commencé il y a de cela quelques jours et qui vont finir par vous c’est à dire, quitter le niveau élémentaire pour le collège. Vous avez vu à la télévision et entendu à la radio, toutes les dispositions qui sont prises pour que ces examens ne soient pas entachés d’irrégularités. Nous sommes persuadés, que vous n’allez pas être dans les irrégularités et chacun va veiller sur son comportement pour ne pas qu’il y a des problèmes avec des surveillants. Compter sur soi même, c’est ça qui va être une bonne base pour vous d’aller de l’avant dans l’honnêteté, dans la franchise et c’est ça que vos parents et nous, vous demandons. Nous allons prier Allah que ces examens se déroulent bien et au finish, qu’un taux d’admission très élevé jusque dans les environs de 80 pourcent voire plus soit obtenu. Tout Kindia, à les yeux sur vous.>> Dit-il 12554 candidats dont 5683 filles répartis dans 42 centres affrontent l’examen du Certificat d’Etudes Élémentaires ( CEE) dans la préfecture de Kindia.

Le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré

Aboubacar Dramé, Correspondant régional à Kindia. +224 623 08 09 10