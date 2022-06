Examen du CEP à Kankan: zéro cas de fraude, 888 absents, usages des détecteurs de métaux dans les centres (DPE)

Les rideaux sont définitivement tombés sur l’examen du certificat d’études primaires (CEP) ou examen d’entrée en 7ème année ce mercredi 8 juin 2022, sur tout le territoire national. A Kankan, l’heure est au dressement du bilan au niveau de la direction préfectorale de l’éducation.

Selon Souleymane Daffé, le premier responsable de l’éducation dans la préfecture de Kankan, aucune fausse note n’a été enregistrée durant cet examen, ce qui résulterait selon lui de la prestation de serment des différents acteurs impliqués dans le processus.

« On n’a pas rencontré de difficultés majeures parce que les acteurs en la matière on été préparés à l’avance. Tous les surveillants avaient déjà prêtés serment sur le coran ou sur la bible, à la veille de l’examen. Dans l’ensemble, on a pas enregistré de cas de fraude. Les surveillants se sont vraiment bien comportés et les choses ont été géré correctement », a souligné Souleymane Daffé.

A l’image de l’année dernière, les détecteurs de métaux ont été utilisés durant cet examen bien que plusieurs de ces appareils soient défaillants.

«Nous avons distribué deux détecteurs de métaux par centre mais le constat est que la plupart de ces appareils n’a pas fonctionné. Donc, nous sommes entrain de les récupérer maintenant dans les centres, les mettre en état dès demain pour que tout le lot qu’on a mis à notre disposition soit fonctionnel dans les centres de BEPC ».

Cependant, il déplore les nombreux cas d’absence notifiés. Une situation qu’il met d’ailleurs à l’actif des parents d’élèves.

« Sur les 12 482 candidats, nous avons enregistré 888 absences dont 358 filles. Ça fait un pourcentage de 7,11% , nous considérons que c’est trop élevé. Mais ça, c’est parce que les élèves eux mêmes ont démissionné et les parents aussi ont démissionné parce que beaucoup d’élèves ont abandonné au cours de l’année pour les zones minières ou pour des raisons diverses », a-t-il conclu.

